Читайте серию публикаций «Юрий Гагарин. Аудиохроника апреля 1961 года.»: «Циолковский и Королёв. Немного истории.» ○ «Таких берут в космонавты!» ○ «Самый волнительный день» (12 апреля 1961 года) ○ «Совершенно секретно» (13 апреля 1961 года) ○ «Шнурок развязался...» (14 апреля 1961 года) ○ «Созвездие Гагарина» (15–16 апреля 1961 года) ○ «Юрий Первый и Юрий Второй» (17 апреля 1961 года) ○ «“Евтушенко раздора” или о том, как Кобзон пристыдил Гагарина...»

Из архивных документов известно о том, что «Речь Юрия Алексеевича Гагарина перед стартом в космос» была записана на магнитофонную ленту в Москве ещё 3 апреля 1961 года (такой же текст в этот день прочитали перед микрофоном и «запасные» космонавты - Герман Титов и Григорий Нелюбов).

11 апреля 1961 года. Накануне...

Предстартовая подготовка ракеты-носителя «Восток»

Накануне старта - 11 апреля в пять часов утра ракету вывезли на стартовую площадку. В течение дня были проведены все положенные по инструкциям испытания носителя и корабля на стартовой позиции. Почти каждый ответственный за систему прежде, чем расписаться в журнале за проведённую операцию, приговаривал: «Тьфу, тьфу, тьфу, чтобы не сглазить, - замечаний нет!»

Вспоминает один из разработчиков космического корабля «Восток» академик Борис Раушенбах:

В этот предстартовый день с 10 часов с космонавтами проводил занятия Константин Феоктистов...

В 13 часов на стартовой площадке состоялась встреча Юрия Гагарина с солдатами, сержантами и офицерами боевого расчёта. Присутствовали Сергей Королёв, Мстислав Келдыш, представители промышленности. Руководитель подготовки космонавтов Николай Каманин представил собравшимся старшего лейтенанта Гагарина. Юрий Алексеевич «произнёс короткую, но прочувствованную речь, поблагодарил присутствующих за их большой труд по подготовке старта корабля», - отмечал в дневниковых записях Николай Петрович Камнин. На необходимости такой встречи (впоследствии ставшей доброй традицией для всех космонавтов, отправляющихся в полёт) настоял Сергей Павлович Королёв. Вот как об этом эпизоде вспоминает один из учёных-ракетчиков:

Из дневниковых записей Николая Каманина: «После этой встречи мы поехали в “маршальский” домик (в нём обычно останавливался маршал Неделин), где Ю.А.Гагарину, Г.С.Титову, Е.А.Карпову, врачу А.В.Никитину и мне предстояло провести ночь перед стартом...». Рассказывает организатор Центра подготовки космонавтов полковник медицинской службы Евгений Карпов:

Из дневниковых записей Николая Каманина: «...в “маршальском” домике я вместе с Юрой попробовал очень сытный, но не особенно вкусный обед космонавта в тюбиках по 160 граммов каждый: на первое - пюре щавелевое с мясом, на второе - паштет мясной и на третье - шоколадный соус. Юра чувствует себя превосходно. Давление - 115/60, пульс - 64, температура - 36,8... Ему наклеили датчики для регистрации физиологических функций в полёте. Эта процедура продолжалась 1 час 20 минут, но никак не сказалась на его настроении.

Он очень любит русские песни - магнитофон работает непрерывно. Юра сидит напротив меня и говорит: “Завтра лететь, а я до сих пор не верю, что полечу, и сам удивляюсь своему спокойствию”. На мой вопрос: “Когда ты узнал, что полетишь первым?”, он ответил: “Я всё время считал мои и Германа шансы на полёт равными и только после того, как вы объявили нам своё решение, я поверил в выпавшее на мою долю счастье совершить первый полёт в космос”.

Несколько минут мы занимались с Юрой уточнением завтрашнего распорядка дня. Для того чтобы облететь земной шар, требуется всего полтора часа, а космонавту необходимо сесть в корабль за 2 часа до старта и ждать начала полёта. Надо признать несовершенство подобной организации подготовки к старту. Этот вопрос занимал меня, Королёва и врачей. Мы пытались сократить время ожидания полёта космонавтом хотя бы до 1 часа 30 минут, но из этого ничего не вышло. Только на закрытие люка и на отвод установщика и ферм требуется больше часа. Проверка скафандра, связи и оборудования корабля занимает 20 минут. Мы все отлично понимаем, что бездеятельное ожидание старта очень неприятная необходимость для космонавта, и поэтому я буду занимать Юру радиоразговорами и сообщать ему о ходе подготовки к полёту...»

Вспоминает Николай Петрович Каманин:

Из дневниковых записей Николая Каманина: «...В 21.30 заходил Королёв, пожелал спокойной ночи и пошёл спать. Юра и Герман тоже собираются спать, я слышу их разговор в соседней комнате. Итак, завтра совершится величайший подвиг - первый в мире полёт человека в космос. И совершит этот подвиг скромный советский человек в форме старшего лейтенанта ВВС - Гагарин Юрий Алексеевич. Сейчас его имя никому ничего не говорит, а завтра оно облетит весь мир, и его уже никогда не забудет человечество».

12 апреля 1961 года. Легендарное: «Поехали!»

Раннее утро (местное время - 4 часа утра). Ведущий конструктор «Востока» Олег Ивановский и слесари-сборщики Владимир Морозов и Николай Селезнёв - отправились на старт, прихватив у медиков контейнер с продуктами питания для космонавта. На лифте поднялись наверх, уложили продукты.

5:00 - начинаются заправка корабля и заключительные проверки систем связи и управления.

5:30 - полковник медицинской службы Евгений Карпов будит Юрия Гагарина и Германа Титова... Вспоминает Евгений Анатольевич Карпов:

6:00 - состоялось предпусковое заседание Госкомиссии. Оно было удивительно простым и коротким. Все доклады сводились к одной фразе: «Замечаний нет, всё готово, вопросов нет, можно производить пуск».

Юрий Гагарин за 4 часа до старта ракеты, 12 апреля 1961 года

После облачения Юрия Гагарина и Германа Титова в скафандры, на шлемах красной нитрокраской аккуратно написали «СССР». Как-то раньше не подумали об этом - спохватились в последний момент: чтобы при приземлении советского покорителя космоса ненароком не приняли за иностранного разведчика...

Юрий Гагарин в пути к стартовой площадке, 12 апреля 1961 года

На стартовой площадке все ждут космонавтов...

6:50 - на бетонке показывается автобус ЛАЗ-695Б. Всё ближе. Останавливается почти у самой ракеты. Первым из него выпрыгнул врач, помог выйти Юрию Гагарину. Евгений Карпов и Павел Попович помогли Герману Титову. Попрощавшись с Гагариным, Титов возвратился в автобус.

Короткий доклад председателю Госкомиссии, последние напутствия...

Юрий Гагарин на Байконуре перед стартом, 12 апреля 1961 года

Провожавших и обнимавших Гагарина перед посадкой в лифт оказалось гораздо больше, чем предусматривало где-то оговорённое расписание. Вместо пожелания счастливого пути некоторые прощались и даже плакали... Скупые, но достоверные кадры кинохроники этого момента сохранились - заслуга кинооператоров студии «Моснаучфильм».

Юрий Гагарин у лифта подъёмника на борт ракеты, 12 апреля 1961 года

...И вот уже лифт поднимает Юрия к вершине ракеты...

7:12 - поддерживаемый старшим техником-конструктором Фёдором Востоковым с одной стороны и Олегом Ивановским с другой, Юрий Гагарин сел в кресло и начал проверку радиосвязи и скафандра, переключил линию радио на телефоны гермошлема.

Юрий Гагарин перед входом в кабину космического корабля «Восток»

Установлена связь между бункером стартового комплекса и кораблём «Восток». До спуска в бункер Главного конструктора Сергея Королёва, связь с Юрием Гагариным поддерживали Николай Каманин, Юрий Быков (главный конструктор НИИ–695 Госкомитета Совета Министров СССР по радиоэлектронике) и Павел Попович...

7:50 - звучит команда «Готовность два часа!»

После закрытия входного люка корабля на пульте в бункере не сработал индикатор, подтверждающий герметичность. Около 8 часов утра повторное открытие и закрытие люка с проверкой концевого контакта оперативно (крышка люка крепилась 32 гайками!) проделали О.Г.Ивановский и слесарь-монтажник В.И.Морозов. Других ЧП на старте «Востока» не зафиксировано.

8:45 - звучит команда «Объявляется готовность пятнадцать минут! Дежурному расчёту покинуть старт! Отвести фермы обслуживания!»

8:50 - все предстартовые работы завершены, Николай Каманин объявил 10-минутную готовность...

Рассказывает Юрий Алексеевич Гагарин:

Всех волновал вопрос: как будет себя чувствовать человек в космосе? Не отразится ли, например, невесомость на активности его деятельности, адекватности реакций, способности принимать правильные решения?

На «Востоках» предусматривался полностью автоматизированный цикл управления кораблём: от старта до посадки. И только при отказе автоматики космонавт должен был перейти на ручное управление. Однако прежде он должен был преодолеть специальный «логический замок» - набрать на шестикнопочном пульте определённое трёхзначное число и лишь после этого мог включить ручное управление.

Из опасения непредсказуемых действий космонавта решили не сообщать ему код заранее. Запечатанный конверт с «магическим числом» был приклеен к внутренней обшивке кабины рядом с креслом Гагарина. Достаточно было сорвать печать, чтобы за раскрывшимися лепестками конверта увидеть заветное число. Но вот что любопытно: спустя много лет выяснилось, что «магическое число» - 125 - стало известно Гагарину ещё на Земле до старта. Об этом позаботились ведущий конструктор корабля «Восток» Олег Ивановский и инструктор-методист группы космонавтов Марк Галлай. Они не могли смириться с решением утаить от космонавта, пусть и до поры, возможность перейти на ручное управление…

Воспоминания участников запуска 12 апреля 1961 года (эти фрагменты интервью впервые прозвучали спустя пять лет после старта «Востока» - весной 1966 года):

Отведены фермы обслуживания...

9:02 - звучит команда «Всем службам космодрома объявляется минутная готовность!»

Наконец, пришли последние команды пускающего А.С.Кириллова: «Ключ на старт!» - «Есть ключ на старт!» - «Пуск!» - и, повинуясь последней команде, оператор нажал кнопку. Раздался вулканический гул двигателей, ракета медленно оторвалась от стартового стола и, быстро набирая скорость, исчезла из глаз. «Поехали!»

В кабине пилота была установлена телекамера, транслировавшая картинку в стартовый комплекс - новинка аппаратуры того времени система «Трал–Т» (имевшая, правда, весьма скромные характеристики: число строк в кадре всего 100, а не 625 как в обычном телевидении; частота передачи кадров - 10 Гц; количество градаций по яркости - 8). Но это было первое в мире космическое телевидение! А переговоры Сергея Королёва (позывной «Заря 1») и Юрия Гагарина (позывной «Кедр») записывались на плёнку в стартовом комплексе и бортовым магнитофоном космического корабля:

Переговоры на старте «Востока»

Другой аудио- или кинохроники старта корабля «Восток», которую также можно считать подлинной, не существует. Всё на космодроме находилось в режиме строжайшей секретности. Кинооператоров, командированных на Байконур, к моменту старта ракеты отвезли на «безопасное расстояние»... шесть километров от стартовой площадки.

Исторический момент: старт ракеты на Байконуре, 12 апреля 1961 года

Справедливости ради, необходимо отметить, что, начиная уже со следующего старта человека в космическое пространство (полёта Германа Титова 6 августа 1961 года), на Байконуре всегда присутствовала небольшая группа журналистов (ее называли «пресса космодрома») - представители информагентств, центральных газет, радио и телевидения. Благодаря им, со временем была собрана внушительная библиотека, фоно- и фильмотека жизни космодрома.

Журналистская работа на Байконуре быстро приобрела свой стиль, породила определённые традиции. Например, строго запрещалось единоличное использование полученной информации, сделанных наблюдений. Все детали - в общий котёл, а как с ними обращаться - личное дело каждого.

Научный обозреватель ТАСС Александр Романов стал первым корреспондентом, аккредитованным на Байконуре. В команду журналистов, освещавших космические старты 1960-х входили Николай Денисов, Сергей Борзенко, Василий Песков, Юрий Летунов, Ярослав Голованов, Виктор Болховитинов, Владимир Губарев, Борис Коновалов и другие.

Ракета-носитель «Восток» с Юрием Алексеевичем Гагариным на борту

...Известные кадры общения Сергея Королёва из бункера стартовой площадки с находящимся в космическом корабле Юрием Гагариным были сняты гораздо позже, а не 12 апреля 1961 года - специально для документального кино.

Вновь на космодроме собрали всех основных участников запуска корабля «Восток» и на цветную киноплёнку эффектно сняли инсценировку исторического события. Вполне возможно, что такая псевдодокументалистика (или, если использовать современный термин, «реконструкция событий») при тотальной секретности в СССР всего того, что было связано с космонавтикой, и давала поводы сомневаться некоторым журналистам и писателям: действительно ли летал Гагарин в космос? Послушайте и сравните предыдущую запись (перепись с магнитофонной ленты от 12 апреля 61-го) с вот этим фрагментом звука кинохроники:

Фрагмент звука кинохроники

Человек в космосе!

9:07 - (в техническом отчёте время старта - 09:06:59,7) 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин вошёл в историю:

9:18:07 - корабль «Восток» отделился от ракеты-носителя. Перегрузки закончились.

Из дневниковых записей заместителя начальника боевой подготовки ВВС Николая Каманина: «Старт прошёл отлично. Перегрузки на участке выведения заметного влияния на голос космонавта не оказывали. Радиосвязь была хорошей... В момент перехода связи со старта на Колпашево было несколько неприятных секунд: космонавт не слышал нас, а мы не слышали его. Не знаю, как я выглядел в этот момент, но Королёв, стоявший рядом со мной, волновался очень сильно: когда он брал микрофон, руки его дрожали, голос срывался, лицо перекашивалось и изменялось до неузнаваемости. Все облегчённо вздохнули, когда Колпашево и Москва сообщили о восстановлении связи с космонавтом и о выходе корабля на орбиту»...

Из воспоминаний инженеров космодрома Байконур:

Специальный выпуск «Последних известий» Всесоюзного радио

10:02 - специальный выпуск «Последних известий» длился до 10 часов 20 минут, читал его Юрий Борисович Левитан:

Юрий Левитан , 12 апреля 1961 года

Сообщение ТАСС о первом в мире полёте человека в космическое пространство:

«12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту.

Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника «Восток» является гражданин Союза Советских Социалистических Республик лётчик майор Гагарин Юрий Алексеевич.

Старт космической многоступенчатой ракеты прошёл успешно, и после набора первой космической скорости и отделения от последней ступени ракеты-носителя корабль-спутник начал свободный полёт по орбите вокруг Земли.

По предварительным данным, период обращения корабля-спутника вокруг Земли составляет 89 целых одну десятую минуты; минимальное удаление от поверхности Земли (в перигее) равно 175 километрам, а максимальное расстояние (в апогее) составляет 302 километра; угол наклона плоскости орбиты к экватору 65 градусов 4 минуты.

Вес космического корабля-спутника с пилотом-космонавтом составляет 4 тысячи 725 килограммов, без учёта веса конечной ступени ракеты-носителя.

С космонавтом товарищем Гагариным установлена и поддерживается двусторонняя радиосвязь. Частота бортовых коротковолновых передатчиков составляет 9 целых 19 тысячных мегагерца и 20 целых 6 тысячных мегагерца, а в диапазоне ультракоротких волн 143 целых 625 тысячных мегагерца. С помощью радиотелеметрической и телевизионной систем производится наблюдение за состоянием космонавта в полёте.

Период выведения корабля-спутника «Восток» на орбиту космонавт товарищ Гагарин перенёс удовлетворительно и в настоящее время чувствует себя хорошо. Системы, обеспечивающие необходимые жизненные условия в кабине корабля-спутника, функционируют нормально.

Полёт корабля-спутника «Восток» с пилотом-космонавтом товарищем Гагариным на орбите продолжается».

Из воспоминаний о событиях 12 апреля 1961 года Алексея Архиповича Леонова:

Было подготовлено три сообщения ТАСС о полёте Юрия Гагарина в космос. Первое - «Об успешном полёте». Оно подлежало оглашению сразу после выведения корабля на орбиту. Если б, например, космонавт «в случае невыхода корабля-спутника на орбиту в связи с недобором скорости» опустился в океан или приземлился на территории другого государства, то прозвучавшая информация о запуске космического корабля, облегчила бы быструю организацию спасения, а также «исключила бы объявление каким-либо иностранным государством космонавта разведчиком в военных целях». Второе сообщение ТАСС - «Об успешном возвращении человека из космического полёта» и третье («Обращение к правительствам других стран») с просьбой к государствам оказать помощь в спасении космонавта.

Вспоминает Юрий Алексеевич Гагарин:

Из сообщений ТАСС от 12 апреля 1961 года:

«По полученным данным с борта космического корабля «Восток», в 9 часов 22 минуты по московскому времени пилот-космонавт майор Гагарин, находясь над Южной Америкой, передал: “Полёт проходит нормально, чувствую себя хорошо”.

В 10 часов 15 минут по московскому времени пилот-космонавт майор Гагарин, пролетая над Африкой, передал с борта космического корабля “Восток”: “Полёт протекает нормально, состояние невесомости переношу хорошо”.

В 10 часов 25 минут по московскому времени, после облёта земного шара в соответствии с заданной программой, была включена тормозная двигательная установка и космический корабль-спутник с пилотом-космонавтом майором Гагариным начал снижаться с орбиты для приземления в заданном районе Советского Союза».

10:09:15 - система ориентации корабля привела его в исходное положение, а ТДУ (тормозная двигательная установка), отработав положенные 40 секунд, перевела «Восток» на траекторию спуска.

Из воспоминаний мамы космонавта Анны Тимофеевны Гагариной: «В тот день я была дома, а дочка Зоя и сын Борис с женой собирались на работу. Я убиралась и выключила радио. Вдруг прибегает Маруся - жена старшего сына, Валентина, плачет и говорит:

...Я уже не могла говорить, только сказала: “Поеду в Москву”.

На станции подошла я к железнодорожной кассе, подала десять рублей. Билет стоит два девяносто - я взяла десять копеек сдачи, а остальное забыла. Кассирша кричит: “Верните её, она сдачу оставила!” Я подошла, взяла деньги, поблагодарила. Потом в вагоне, помню, сижу, ни с кем не разговариваю. А там ехали наши гжатские. Один мужчина подошёл ко мне, у него на глазах слёзы, пожал мне крепко-крепко руку и молча ушёл.

Приехала я в Москву, пересела на другую электричку. А народ уже говорит про Юрия. Его фотографию уже показывали по телевидению и рассказали, что у него есть жена и две дочки. А я сижу тихонько и говорю сама с собой: “Это сынок мой!” Ну, народ услышал - как? У некоторых недоверие. Я в спешке не пальто одела, а стёганку. Думаю: ну, а что мне там, я же никуда не пойду! Буду только ребёнка в садик водить и что-нибудь Валино одену. Ведь совсем недавно, 25 марта, от них уехала. Привезла жену Юры из роддома и вернулась к себе в деревню - мне дети прислали телеграмму: отец болеет.

И вот кто-то из недоверчивых спрашивает: “А как его детей зовут?” Я говорю: “Старшую - Леночкой, а младшую - не знаю, потому что отца дома не было, а мать не решилась без Юры назвать!” А младшую, мне говорят, зовут Галей. Ну, может быть, и Галей, говорю. Назвали, пока я была в деревне...»

Ю.А.Гагарин и А.Т.Гагарина в Москве

10:48 - обзорный радиолокатор радиотехнического пункта наведения Энгельсского аэродрома зафиксировал цель на юго-западном направлении на высоте 8 километров и удалении 33 километра. Цель отслеживалась локатором до Земли.

10:55 - обгоревший спускаемый аппарат упал на левом берегу Волги, на поле колхоза «Ленинский путь», в тридцати километрах юго-западнее города Энгельса, в полукилометре от деревни Узморье. Оставив круглую ямку на вершине пригорка, он прокатился и остановился нескольких метрах от крутого склона.

Космонавт приземлился минут через пять, километрах в четырёх от спускаемого аппарата, в шести километрах от Волги, в полутора от деревни Смеловка Энгельского района, Саратовской области:

...В радиокомитете раздался долгожданный телефонный звонок, а вслед за ним застрекотал телетайп...

Сообщение ТАСС об успешном возвращении человека из первого космического полёта:

«После успешного проведения намеченных исследований и выполнения программы полёта 12 апреля 1961 года в 10 часов 55 минут московского времени советский космический корабль “Восток” совершил благополучную посадку в заданном районе Советского Союза.

Лётчик-космонавт майор Гагарин сообщил: “Прошу доложить партии и правительству, что приземление прошло нормально, чувствую себя хорошо, травм и ушибов не имею”.

Осуществление полёта человека в космическое пространство открывает грандиозные перспективы покорения космоса человечеством».

Из всех систем космического корабля особую сложность имела система приземления. Страшась перегрузки, при ударе о землю было решено не рисковать спускать космонавта в самом аппарате. Систему сделали двухступенчатой: спускаемый аппарат и космонавт приземлялись раздельно!

На высоте 7 километров происходил отстрел люка, через который космонавт катапультировался вместе с креслом. Космонавт находился в свободном падении, ожидая раскрытия своего парашюта, до высоты 4 километра. Наконец основной парашют раскрывался, а затем отделялось кресло, которое свободно падало. Спускаемый аппарат на собственном парашюте приземлялся рядом...

Говорят участники запуска космического корабля «Восток»:

Из-за сбоя в системе торможения приземление произошло не в запланированном районе (расчётная точка посадки корабля была в 110 километрах южнее Сталинграда), а с перелётом относительно расчёта - в Саратовской области, неподалёку от города Энгельса.

Первым спускаемый аппарат космического корабля заметил колхозный механик Анатолий Мишанин. Он ехал на мотоцикле по краю поля и притормозил у диковинного двухметрового металлического шара. Не побоялся подойти. Прикоснулся. Обшивка аппарата была ещё горячей.

Анатолий залез внутрь в открытый люк, увидел пульт управления. Всё было чудно: на окнах светофильтры, кругом таблички, кнопочки, рукоятки. Особенно поразили колхозника небольшой глобус и космическая еда в тюбиках, напоминающая зубную пасту.

Подбежавшим сельчанам Мишанин стал раздавать аварийный запас питания космонавта...

Каждый старался оторвать от спускаемого аппарата кусок обшивки: авось пригодится в хозяйстве (на фотографии видно как изрядно успели общипать колхозники космический аппарат):

Инженеры-поисковики у спускаемого аппарата корабля «Восток»

Но подоспевшие военные оцепили капсулу импровизированной оградой: деревянными колышками и шнуром. Прилетевшие следом инженеры специальной поисковой службы Военно-воздушных сил сняли показания приборов, отключили питание, зафиксировали положение рукояток и тумблеров.

Подобрав один из ломов, что приволокли местные жители для разборки аппарата, военные выбили на нём зубилом историческую дату и заколотили в лунку рядом с «Востоком». А в лунке от первого касания «шарика» врыли деревянный столбик с табличкой:

Табличка на месте приземления спускаемого аппарата

После, прибывшие в район приземления работники КГБ принялись изымать у местного населения детали космического корабля. На подмогу специалистам прислали из Саратова кинологов с собаками. Захваченные с «Востока» «сувениры» колхозники отдавали со слезами на глазах...

А жительница села Смеловка жена лесничего Анна Тахтарова и её шестилетняя внучка Рита оказались ближе всех к месту приземления Юрия Гагарина. Они в это время сажали картошку в огороде и наблюдали как в поле, недалеко от дома, приземляется парашютист в необычном оранжевом одеянии...

Позже, в одном из интервью Анна Акимовна Тахтарова вспоминала: «Я сначала испугалась, побежала от него, а потом оглянулась, а он... улыбается».

Первыми космонавта на земле встретили Анна Тахтарова и Рита

В канун 1962 года Юрий Гагарин - выпускник саратовского аэроклуба - записал вот такое звуковое письмо, адресованное Анне Тахтаровой и саратовским лётчикам:

...На поиски приземлившегося космонавта из Энгельсского аэродрома вылетела команда на вертолёте Ми-4. Но рядом со спускаемым аппаратом Гагарина не оказалось. Местные жители сообщили, что космонавт уехал на грузовике в город. Вертолёт взял курс на Энгельс. По дороге был замечен грузовик, с которого махал руками Гагарин. Его подобрали, и вертолёт полетел на базу, послав радиограмму: «Космонавт взят на борт, следую на аэродром».

Там Гагарина уже ждали. Присутствовало всё руководство базы. Космонавту вручили поздравительную телеграмму советского правительства. На «Победе» Юрия Алексеевича повезли в диспетчерский пункт, а затем в штаб базы, для связи с Москвой. К полудню на аэродром с Байконура прибыли два самолёта. Ил-18 и Ан-10, на них были сам заместитель Главнокомандующего Военно-Воздушными Силами Филипп Агальцов и группа журналистов.

На авиабазе в городе Энгельс. Ожидание разговора с Кремлём.

В течение трёх часов, пока устанавливали связь с Москвой, Гагарин давал интервью и фотографировался. С появлением связи лично доложил Брежневу и Хрущёву о выполнении полёта.

Первое выступление Юрия Гагарина после возвращения на землю

О возвращении космонавта на Землю доложили в Главный штаб ВВС: «Гагарин благополучно приземлился в 23-х километрах от Саратова и через несколько минут сам позвонил в Москву...»

Юрия Алексеевича ждали на заводском аэродроме в Куйбышеве, как было запланировано заранее.

«К этому времени здесь собралась уже значительная толпа народа, - записал 12 апреля 1961 года в дневнике Николай Каманин. - Приехали: секретарь Куйбышевского обкома КПСС, председатель облисполкома, командующий ВВС округа и другие руководители. Прибытие начальства усилило приток рабочих на аэродром с территории завода. Пришлось приказать командиру самолета Ил-14, на котором прилетели Гагарин и Агальцов, зарулить на самую дальнюю стоянку.

Не успели мы на машинах подъехать к самолёту, как и здесь образовалась большая толпа. Открылась дверь самолёта, и первым стал спускаться Юра - он был в зимнем лётном шлеме и в голубом комбинезоне скафандра. Все девять часов, которые прошли с момента его посадки в космический корабль до этой встречи на куйбышевском аэродроме, я волновался и переживал за него, как за родного сына. Мы крепко обнялись и расцеловались. Со всех сторон щёлкали фотоаппараты, толпа людей нарастала. Возникла опасность большой давки, а Юра хотя и улыбался, но выглядел сильно переутомлённым. Необходимо было прекратить объятия и поцелуи. Я попросил Агальцова и Юру сесть в машину и немедленно ехать на дачу обкома. Часа через три из Тюра-Тама* прилетели Руднев, Королёв, Келдыш и другие члены комиссии...

Часов в десять вечера все собрались за столом. Присутствовали шесть космонавтов, члены Госкомиссии, руководители области... Произносили тосты, но пили очень немного - чувствовалось, что все очень устали. В одиннадцать часов разошлись по спальням. Так закончился этот тревожный, радостный, победный день.

День 12 апреля 1961 года человечество никогда не забудет, а имя Гагарина навеки впишется в историю и будет одним из самых известных».

Первая полоса экстренного выпуска газеты «Правда» от 12 апреля

1961 года, посвящённого полёту Юрия Гагарина в космос

19:00 - в эфир вышел выпуск «Последних известий» Всесоюзного радио, продолжавшийся 24 минуты. Фрагмент содержания выпуска:

«Президент Соединенных Штатов Америки Кеннеди поздравил советских учёных и инженеров с выдающимся достижением - запуском космического корабля с человеком на борту и благополучным возвращением его на землю.

“Достижение СССР, который вывел человека на орбиту и благополучно вернул его на землю, - заявил Кеннеди, - представляет собой выдающийся успех техники. Мы поздравляем советских учёных и инженеров, которые сделали возможным этот подвиг.

Исследование нашей солнечной системы - цель, которую мы и всё человечество разделяем с Советским Союзом, а данный успех - важный шаг к этой цели”.

Вот что нам сказала народная артистка Советского Союза Ольга Лепешинская:

- То, что мы сегодня услышали по радио, настолько великолепно, что трудно подыскать слова, чтобы определить, как это много значит для человечества.

Я только что прилетела из Целинограда и очень сожалею, что эта поразительная новость не застала меня там. Мне очень хотелось услышать о ней в кругу тех замечательных людей, которых мы встретили на целине.

По телевизору показывали портрет Юрия Гагарина. Видимо, он молод, очень молод. Таких же, как он, его сверстников, встретили мы в Целинограде, и мне подумалось, глядя на этого храброго, простого советского человека, что таких, как он, в нашей стране множество.

Юрием Гагариным гордится и наш Советский Союз, и всё прогрессивное человечество, ибо они двигают время вперёд».

Советская пресса, экстренные выпуски газет. 12 апреля 1961 года.

О событиях на космодроме Байконур, происходивших 12 апреля 1961 года, вспоминает один из разработчиков радиоэлектронной аппаратуры корабля «Восток» профессор Борис Васильев:

Газета «The Huntsville Times» (США, Алабама), 12 апреля 1961 года

13 апреля 1961 года

00:45 - в эфир вышел выпуск «Последних известий» Всесоюзного радио, продолжавшийся 13 минут. Фрагмент содержания выпуска:

«Вскоре после сообщения о благополучном завершении первого космического полёта и приземления Юрия Алексеевича Гагарина в заданном районе, состоялся разговор по телефону между товарищем Никитой Сергеевичем Хрущёвым и первым космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным. Это произошло в 13 часов по московскому времени. Никите Сергеевичу Хрущёву сообщили, что с ним хочет поговорить Юрий Гагарин.

- С большим удовольствием поговорю с товарищем Гагариным, - сказал Никита Сергеевич Хрущёв.

Взяв телефонную трубку, Никита Сергеевич говорит:

- Рад слышать вас, дорогой Юрий Алексеевич.

Ю.А.Гагарин: «...полёт успешно завершён»

ГАГАРИН . Я только что получил вашу приветственную телеграмму, в которой Вы поздравляете меня с успешным завершением первого в мире космического рейса. Сердечно благодарю Вас, Никита Сергеевич, за это поздравление. Счастлив доложить Вам, что первый космический полёт успешно завершён.

ХРУЩЁВ . Сердечно приветствую и поздравляю Вас, дорогой Юрий Алексеевич. Вы первым в мире совершили космический полёт. Своим подвигом Вы прославили нашу Родину, проявили мужество и героизм в выполнении такого ответственного задания, своим подвигом Вы сделали себя бессмертным человеком, потому что первым из людей проникли в космос.

Скажите, Юрий Алексеевич, как Вы себя чувствовали в полёте, как протекал этот первый космический полёт?

ГАГАРИН . Я чувствовал себя хорошо. Полёт проходил очень успешно, вся аппаратура космического корабля работала чётко. Во время полёта я видел землю с большой высоты. Были видны моря, горы, большие города, реки, леса.

ХРУЩЁВ . Можно сказать, что Вы чувствовали себя хорошо?

ГАГАРИН . Вы правильно сказали, Никита Сергеевич, чувствовал себя в космическом корабле хорошо, как дома. Ещё раз благодарю Вас за сердечное поздравление и приветствие с успешным завершением полёта.

ХРУЩЁВ . Я рад слышать Ваш голос и приветствовать Вас. Буду рад встретиться с Вами в Москве. Мы вместе с Вами, вместе со всем нашим народом торжественно отпразднуем этот великий подвиг в освоении космоса. Пусть весь мир смотрит и видит, на что способна наша страна, что может сделать наш великий народ, наша советская наука.

ГАГАРИН . Пусть теперь все страны догоняют нас!

ХРУЩЁВ . Правильно! Очень рад, что Ваш голос звучит бодро и уверенно, что у Вас такое замечательное настроение. Вы правильно говорите - пусть капиталистические страны догоняют нашу страну, проложившую путь в космос, пославшую первого в мире космонавта. Все мы гордимся этой великой победой.

Здесь присутствует Анастас Иванович Микоян, он передаёт Вам сердечное поздравление и приветствие.

ГАГАРИН . Передайте мою благодарность Анастасу Ивановичу и лучшие пожелания ему.

Юрий Гагарин по телефону докладывает о совершённом полёте

ХРУЩЁВ . Скажите, Юрий Алексеевич, у Вас есть жена, дети?

ГАГАРИН . Есть и жена Валентина Ивановна, и две дочери - Лена и Галя.

ХРУЩЁВ . А жена знала, что Вы полетите в космос?

ГАГАРИН . Да, знала, Никита Сергеевич.

ХРУЩЁВ . Передайте мой сердечный привет Вашей жене и Вашим детям. Пусть ваши дочери растут и гордятся своим отцом, который совершил такой великий подвиг во имя нашей советской Родины.

ГАГАРИН . Спасибо, Никита Сергеевич. Я передам им ваш привет и навсегда запомню Ваши сердечные слова.

ХРУЩЁВ . А Ваши родители, мать и отец, живы? Где они сейчас находятся, чем занимаются?

ГАГАРИН . Отец и мать живы, они живут в Смоленской области.

ХРУЩЁВ . Передайте Вашим отцу и матери мои сердечные поздравления. Они вправе гордиться своим сыном, который совершил такой великий подвиг.

ГАГАРИН . Большое спасибо, Никита Сергеевич. Передам ваши слова отцу и матери. Они будут рады и глубоко признательны Вам, нашей партии и советскому правительству.

ХРУЩЁВ . Не только Ваши родители, но вся наша Советская Родина гордится вашим великим подвигом, Юрий Алексеевич. Вы совершили подвиг, который будет жить в веках.

Ещё раз от души приветствую Вас с успешным завершением первого космического полёта. До скорой встречи в Москве. Желаю Вам всего наилучшего.

ГАГАРИН . Спасибо, Никита Сергеевич. Ещё раз благодарю Вас, родную Коммунистическую партию, Советское правительство за большое доверие, оказанное мне, и заверяю, что и впредь готов выполнить любое задание Советской Родины. До свиданья, дорогой Никита Сергеевич.

Автограф первого космонавта Земли Юрия Алексеевича Гагарина

P.S. В Белом доме о полёте Юрия Гагарина узнали сразу же.

Уже через пятнадцать минут после запуска «Востока» сигналы с борта космического корабля запеленговали наблюдатели с американской радарной станции «Шамия», расположенной на Алеутских островах. Пятью минутами позже в Пентагон ушла срочная шифровка. Ночной дежурный, приняв её, тотчас же позвонил домой Джерому Вейзнеру - советнику президента Кеннеди. Заспанный Вейзнер взглянул на часы. Был 1 час 30 минут по вашингтонскому времени. С момента старта Гагарина прошло ровно 23 минуты...

Руководителям NASA и американским космонавтам сообщили об этом событии в 4 часа утра (по вашингтонскому времени). Для Алана Шепарда, которого готовили как первого космонавта Соединённых Штатов Америки, эта новость стала крупным потрясением:

«...Среди ночи раздался звонок. Пробуждаясь от глубокого сна, я не сразу разобрал, что происходит и потянулся за телефонной трубкой.

На другом конце трубки голос был мягким, вежливым:

- Это командир Шепард?

- Да, это Шепард.

- Вы слышали новость?

Я внимательно прислушался.

- Какую новость?

- Русские отправили человека в космос!

Я сел на кровать, потирая глаза.

- Что они сделали? - переспросил я.

- Они отправили человека на орбиту.

Телефонная трубка чуть не выпала у меня из руки. Я сидел молча несколько секунд.

- Вы шутите?

Звонящим был инженером из NASA.

- Я бы никогда себе этого не позволил, командир, - сказал он, несколько извиняясь за то, что преподнёс такую шокирующую новость. - Они сделали это. Они запустили человека на орбиту.

Я вежливо поблагодарил инженера и повесил трубку. Одна и та же мысль крутилась в голове: “Я бы мог быть там три недели назад”...»

* Космодром с 1955 года возводился близ разъезда Тюра-Там (Тюратам) Среднеазиатской железной дороги. Поэтому, название «Тюра-Там» в первые годы как раз и подразумевало привычное нам сегодня - «Космодром Байконур». Между тем, само селение Байконур - гораздо дальше, в нескольких десятках километрах от Стартового ракетного комплекса космодрома, чем железнодорожная станция Тюра-Там.

Читайте серию публикаций «Юрий Гагарин. Аудиохроника апреля 1961 года.»: «Циолковский и Королёв. Немного истории.» ○ «Таких берут в космонавты!» ○ «Самый волнительный день» (12 апреля 1961 года) ○ «Совершенно секретно» (13 апреля 1961 года) ○ «Шнурок развязался...» (14 апреля 1961 года) ○ «Созвездие Гагарина» (15–16 апреля 1961 года) ○ «Юрий Первый и Юрий Второй» (17 апреля 1961 года) ○ «“Евтушенко раздора” или о том, как Кобзон пристыдил Гагарина...»